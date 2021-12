RWW erhöht Preise fürs Trinkwasser

1.000 Liter Wasser aus dem Hahn kosten dann 1,43 Euro brutto, statt bislang 1,37 Euro. Auch der Systempreis steigt - also der Grundpreis je Wasserzähler. Er erhöht sich in einem Einfamilienhaus jährlich um 14,68 Euro, in einem Dreifamilienhaus um 19,99 Euro und in einem Sechsfamilienhaus um 29,54 Euro. Seit der letzten Preiserhöhung vor zwei Jahren ist das rein rechnerisch ein Kostenplus von 2,6 Prozent pro Jahr. Das ergibt für einen Einfamilienhaushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 120 Kubikmetern Trinkwasser in Zukunft monatliche Mehrkosten von rund 1,72 Euro brutto. In Mehrfamilienhäusern bleibt der Wert unter einem Euro. Gründe für die Preiserhöhung sind laut RWW unter anderem gestiegene Material- und Personalkosten sowie Kosten für Leistungen von Fremdfirmen.

Hier gibt es noch mal alle Infos zur Preiserhöhung.