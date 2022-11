RWW bessert Wehr Kahlenberg aus

Bohrproben haben laut Unternehmen gezeigt, dass das Bauwerk zwar grundsätzlich in Ordnung ist, aber einige Betonfundamente saniert werden müssen. Die Arbeiten sind bereits gestartet und sollen rund drei Monate dauern. RWW hat dabei auch ein mögliches Hochwasser im Blick. Der Pegel Hattingen wird während der Bauphase durchgehend beobachtet, sodass im Falle einer größeren Wasserwelle noch Zeit ist, die Baustelle zu räumen. Die Wehranlage ist mittlerweile fast 100 Jahre alt. Mit ihr lässt sich der Zufluss zum Wasserkraftwerk regulieren und die Ruhr bis zum Wehr nach Kettwig aufstauen. Vor rund einem Vierteljahrhundert wurden die Verschlüsse am Wehr generalüberholt, Fundamente verstärkt und die sogenannten Walzen erneuert. In Abständen von bis zu 20 Jahren oder nach Hochwasser muss RWW nachweise, dass das Wehr noch standsicher ist.