RVR startet mit Grünpflege am Auberg

Abgestorbene Bäume werden gefällt, damit sie nicht auf Wege fallen können, heißt es. Außerdem entfernt der RVR einige Roteichen und Hybridpappeln. So sollen das Naturschutzgebiet am Auberg ökologisch weiter aufgewertet und heimische Baumarten gefördert werden. Auf dem Programm steht auch das Freischneiden von Wegen. Der Regionalverband rechnet mit zwei Wochen Arbeit. In dieser Zeit könne es sein, dass einige Wanderwege abgesperrt sind.