RuhrtalRadweg für Tourismuspreis nominiert

Ziel des Projekts ist es, den Radfernweg bis zu seinem 20-jährigen Bestehen rundum zu erneuern. Dafür wird dort aktuell ein "Wasserquartier" angelegt, damit Radfahrer keine eigenen Wasserflaschen aus Plastik dabei haben müssen. So sollen in Zukunft weniger Ressourcen verbraucht werden und weniger Müll entstehen. Den RuhrtalRadweg gibt es seit 2006.

Der ADAC Tourismuspreis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Im Oktober wählt eine Experten-Jury die Gewinner aus. Die Preisverleihung ist am 16. November im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.