Ruhrfibre: Doch kein Glasfaserausbau in Mülheim

Daraus wird jetzt nichts. Der Ausbau sollte im Stadtteil Styrum beginnen, aber es kam zu vielen Verzögerungen. Ruhrfibre nennt veränderte Marktbedingungen als Grund und will die Situation 2026 neu bewerten. Die Stadt ist enttäuscht, da sie auf die Versprechen von ruhrfibre vertraut hatte. Die Stadt will jetzt mit anderen Partnern den Breitbandausbau vorantreiben. Trotz der Probleme mit ruhrfibre gibt es bereits Fortschritte: Glasfaser ist auf 125 Kilometern in Mülheim verlegt.