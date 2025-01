Glasfaserausbau: medl zieht Zwischenbilanz

Demnach habe der Schwerpunkt erst einmal auf dem Basisnetz gelegen und aufwändige Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Der Ausbau erfolgte von der Innenstadt aus in vier Bauabschnitten. In Mintard werden seit August 160 Mülheimer mit Glasfaser versorgt, bis Ende letzten Jahres kamen 15 Schulen in Broich, Saarn und der Innenstadt dazu. Seit Anfang dieses Jahres baut die medl jetzt auch im südlichen Stadtgebiet rechts der Ruhr. Ziel ist hier, ca. 220 Haushalte zu versorgen, die bislang gar keinen Internetanschluss haben. Allein dafür will die medl 62 Kilometer Glasfasertrasse bauen. In diesem Jahr sollen auch weitere Schulen und sogenannte "weiße Flecken" im östlichen und nordöstlichen Stadtgebiet angegangen werden. Parallel zum geförderten Ausbau ist die medl eine Partnerschaft mit der SWB eingegangen. Ziel ist hier, bis zum Jahr 2027 90 Prozent der 8.400 Wohnungen ans Glasfasernetz anzuschließen. Bereits im März sollen die ersten 1.400 Wohnungen aufgeschaltet werden.