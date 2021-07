Ruhr-Pegel war zuletzt konstant

In Mülheim sind alle Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Verwaltung sowie Hilfsorganisationen im Einsatz, um den Wassermaßen her zu werden. Die Lage wird weiterhin engmaschig überwacht, heißt es vom Krisenstab. Sandsäcke werden weiterhin befüllt und verbaut. Insbesondere im Bereich des Wasserbahnhofs ist ein ca. 1 Meter hoher Sandsackwall aufgebaut worden um Häuser zu schützen, teilte die Feuerwehr am späten Abend mit.

