DRK lädt zum "Tag der Blutspende"

Veröffentlicht: Donnerstag, 21.08.2025 07:12

In der Westenergie-Halle in Mülheim läuft morgen (22.8.) eine der größten Blutspendeaktionen in der Stadt. Von 9 bis 18 Uhr wird zum "Tag der Blutspende" eingeladen - eine gemeinsame Aktion von der Sparkasse, der Stadtverwaltung und das Deutsche Rote Kreuz in Mülheim. Wenn ihr helfen und Blut spenden möchtet, bittet das DRK euch darum, einen Termin zu machen. Das geht einfach und schnell online.

© Deutsches Rotes Kreuz

Laut DRK bekommen alle Spender anschließend ein kleines Geschenk und einen Imbiss zur Stärkung. Auch Erstspender sind willkommen. Wenn ihr zum ersten Mal Blut spenden, werdet ihr vorher ausführlich aufgeklärt, sagt ein Sprecher. Alle wichtigen Infos für Erst- und Stammspender gibt es HIER.

