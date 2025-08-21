DRK lädt zum "Tag der Blutspende"

In der Westenergie-Halle in Mülheim läuft morgen (22.8.) eine der größten Blutspendeaktionen in der Stadt. Von 9 bis 18 Uhr wird zum "Tag der Blutspende" eingeladen - eine gemeinsame Aktion von der Sparkasse, der Stadtverwaltung und das Deutsche Rote Kreuz in Mülheim. Wenn ihr helfen und Blut spenden möchtet, bittet das DRK euch darum, einen Termin zu machen. Das geht einfach und schnell online.

© Deutsches Rotes Kreuz