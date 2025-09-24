Navigation

Mülheim bekommt eigenes Monopoly

Veröffentlicht: Mittwoch, 24.09.2025 07:24

Mülheim bekommt sein eigenes Monopoly-Spiel. Das hat der Düsseldorfer Spieleverlag "Winning Moves" uns gesagt. Die Mülheim-Edition soll demnach im Herbst 2026 auf den Markt kommen. Das besondere: Für das Spiel können Mülheimer ab sofort Vorschläge machen, welche Straßen, Plätze und Sehenswürdigkeiten es auf das Spielbrett schaffen sollen.

© Winning Moves

Vorschläge könnt ihr noch bis zum 25.Oktober 2025 HIER einreichen. Die Mülheimer Monopoly-Edition kann ab sofort vorbestellt werden.

