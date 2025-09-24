Mülheim bekommt eigenes Monopoly
Veröffentlicht: Mittwoch, 24.09.2025 07:24
Mülheim bekommt sein eigenes Monopoly-Spiel. Das hat der Düsseldorfer Spieleverlag "Winning Moves" uns gesagt. Die Mülheim-Edition soll demnach im Herbst 2026 auf den Markt kommen. Das besondere: Für das Spiel können Mülheimer ab sofort Vorschläge machen, welche Straßen, Plätze und Sehenswürdigkeiten es auf das Spielbrett schaffen sollen.
Vorschläge könnt ihr noch bis zum 25.Oktober 2025 HIER einreichen. Die Mülheimer Monopoly-Edition kann ab sofort vorbestellt werden.