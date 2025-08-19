Laut Feuerwehr hatten sich alle Bewohner eigenständig ins Freie retten können. Verletzt wurde demnach niemand. Die Brandwohnung im Erdgeschoss ist nach dem Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Die Bewohner sind bei Angehörigen untergekommen. Die Löscharbeiten in der Sandstraße hatten rund 90 Minuten gedauert. Warum der Sperrmüll in Flammen aufgegangen ist, wird von der Polizei aktuell noch untersucht.