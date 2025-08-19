Sperrmüll in Flammen
Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 06:50
Die Feuerwehr Mülheim musste am Abend in die Sandstraße ausrücken. Gegen 19:30 Uhr hatten mehrere Anrufer brennenden Sperrmüll vor einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Flammen bereits auf eine Wohnung im Erdgeschoss des Haues übergegriffen.
Laut Feuerwehr hatten sich alle Bewohner eigenständig ins Freie retten können. Verletzt wurde demnach niemand. Die Brandwohnung im Erdgeschoss ist nach dem Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Die Bewohner sind bei Angehörigen untergekommen. Die Löscharbeiten in der Sandstraße hatten rund 90 Minuten gedauert. Warum der Sperrmüll in Flammen aufgegangen ist, wird von der Polizei aktuell noch untersucht.