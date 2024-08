RTG spendiert Buden Programm für 700.000 Euro

Das kann Theater, Musik oder auch ein Fußball-Quiz sein. Dazu kommen noch 80 weitere Buden, die sich am Tag der Trinkhallen mit einem eigenen Programm beteiligen. Geplant sind für den Tag der Trinkhallen spezielle Fahrradrouten und geführte Touren. Der Veranstalter sagt, dass sich das Event mittlerweile rumgesprochen hat und auch viele Leute von außerhalb neugierig aufs Ruhrgebiet macht. Zur Hochzeit der Trinkhallen in den 1960er Jahren gab es nach Angaben der Ruhr Tourismus rund 18.000 Trinkhallen. Heute sind es nur noch rund 5.000. Der Büdchentag soll ein Lebenszeichen setzen. Die RTG investiert rund 700.000 Euro in das Event.