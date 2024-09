Endspurt im Kulturjahr mit Rabatt

Mit der Karte gibt es einmalig freien Eintritt in Museen und Galerien. In Oberhausen ist z.B. die Ludwiggalerie dabei, in Mülheim das Haus Ruhrnatur oder das Kunstmuseum. Außerdem gibt es 50 Prozent Rabatt auf Vorstellungen in Theatern, wie im Theater Oberhausen oder dem Ringlokschuppen in Mülheim. Insgesamt 50 Partner hat die RuhrKultur.Card mittlerweile. Einige von den möglichen Vergünstigungen können jetzt aber nicht mehr genutzt werden, ganz einfach weil Events wie die Extraschicht oder die Kurzfilmtage schon gelaufen sind - deshalb der Sonderpreis. Die neue Karte fürs nächste Jahr wird ab November zu kaufen sein.