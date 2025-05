Emscher-Weg wird durch Ruhr Tourismus vermarktet

Das Oberhausener Unternehmen soll die Vermarktung des Fuß- und Radwegs übernehmen. Der Weg führt über 100 Kilometer entlang der Emscher von Holzwickede bis zur Mündung in den Rhein. Meist liegt er auf ehemals verschlossenen Betriebswegen der Emschergenossenschaft. Sie hat die Wege in den letzten Jahr nach und nach geöffnet und ausbauen lassen. An der Strecke liegen vier Emscher-Höfe, darunter auch der BernePark in Bottrop. 18 Kilometer Wegstrecke sind im Bereich Herne zur Promenade ausgebaut. Der Emscher-Weg erzählt die Geschichte des Strukturwandels und bietet ein authentisches Erlebnis für alle, die das Ruhrgebiet mit dem Rad entdecken möchten, heißt es. Diese Verbindung aus Geschichte, Natur und Bewegung soll durch die Vermarktung künftig noch sichtbarer werden. Die Ruhr Tourismus will Tagesausflüge und auch mehrtägige Radreisen anbieten.