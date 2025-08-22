Ferienabschlussfest - Der Witthausbusch tobt
Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 05:37
Am Sonntag (24.8.) wird im Witthausbusch das Ende der Sommerferien gefeiert. Das Ferienabschlussfest läuft von 11 bis 17 Uhr. Veranstaltet wird es von der Stadt, beteiligt daran sind zahlreiche Vereine und Organisationen.
Auf dem Programm stehen u.a. Spiel-, Bastel- und Mitmachaktionen: Glitzertattoos, Dosenwerfen, Taschen bemalen, Kletterturm, Zauberei und Hüpfburgen. Auch die Jugendfeuerwehr ist vor Ort und die Kindereisenbahn "Rasende Berta" dreht ihre Runden. Kleine Kinder können sich bei der Schnullerbaum-Aktion von ihrem Schnuller verabschieden. Auch der Kindertrödelmarkt ist wieder am Start. Das Ferienabschlussfest im Witthausbusch ist kostenlos. Einige Straßen im Umfeld werden für Autos komplett gesperrt: Billrothstraße, Semmelweisstraße, Pasteurstraße und Lohbecker Berg. Die Stadt empfiehlt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bussen anzureisen. In der Nähe halten die Ruhrbahn-Buslinien 130 und 139.