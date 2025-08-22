Ferienabschlussfest - Der Witthausbusch tobt

Auf dem Programm stehen u.a. Spiel-, Bastel- und Mitmachaktionen: Glitzertattoos, Dosenwerfen, Taschen bemalen, Kletterturm, Zauberei und Hüpfburgen. Auch die Jugendfeuerwehr ist vor Ort und die Kindereisenbahn "Rasende Berta" dreht ihre Runden. Kleine Kinder können sich bei der Schnullerbaum-Aktion von ihrem Schnuller verabschieden. Auch der Kindertrödelmarkt ist wieder am Start. Das Ferienabschlussfest im Witthausbusch ist kostenlos. Einige Straßen im Umfeld werden für Autos komplett gesperrt: Billrothstraße, Semmelweisstraße, Pasteurstraße und Lohbecker Berg. Die Stadt empfiehlt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bussen anzureisen. In der Nähe halten die Ruhrbahn-Buslinien 130 und 139.