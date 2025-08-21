Emscher-Umbau: Fische kehren zurück

Die Fische sind eigentlich im Rhein unterwegs. Sie gelangen mittlerweile aber auch wieder in die Emscher. Das geht, weil im Zuge des Umbaus auch der Anschluss der Emscher an den Rhein verändert wurde. Vor dem Umbau stürzte das Wasser ca. sechs Meter tief aus der Emscher in den Rhein. Mit der neuen flachen Mündungsaue ist das seit Ende 2021 möglich. Die Renaturierung der Emscher hat bislang rund 5,5 Milliarden Euro gekostet. Der Umbau geht in den nächsten Jahren weiter.