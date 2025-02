Bilanz: Ruhr.Topcard noch erfolgreicher

Mit der Karte können wir kostenfrei oder vergünstigt in über 150 Freizeit- und Kultureinrichtungen reinkommen. Am beliebtesten waren im letzten Jahr der Zoo Duisburg, der Gasometer Oberhausen und der Movie Park in Bottrop. Zoo und Gasometer haben dabei laut Bilanz Rekorde aufgestellt. Die Ruhr.Topcard kam hier jeweils mehr 100.000 Mal zum Einsatz. Insgesamt wurde die Karte über 1,7 Millionen Mal benutzt. Für dieses Jahr sind bereits über 200.000 Karten verkauft, heißt es. Sie kostet für Erwachsene 69 und für Kinder 43 Euro.