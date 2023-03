Rohrbruch in der Kölner Straße

Für die Dauer der Leitungsreparatur steht für die betroffenen Anwohner vor Ort ein Standrohr zur Versorgung mit Trinkwasser an der Kölner Straße Ecke Am Wambach bereit. Während der Arbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechen. Der Verkehr kann zwar in beide Richtungen fließen, allerdings müssen beide Fahrbahnen verengt werden.