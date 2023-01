Robbe im Rhein bei Voerde gesichtet

Denn die seien meist noch etwas "abenteuerlustiger" und könnten unter Umständen auch sehr weite Wege alleine zurücklegen. Weil sich der Robbenbestand in der Nordsee in den letzten Jahren ziemlich gut erholt hat, kann es immer mal wieder vorkommen, dass sich das ein oder andere Tier hier hin verirrt. Hinzu kommt noch, dass es gerade wieder mehr Fische im Rhein gibt, sodass die Futtersuche leicht fällt. Akuten Handlungsbedarf gebe es jetzt gerade nicht: Robben haben ein gutes "natürliches GPS". Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass die Robbe wieder zum Meer zurückfindet. Hinzu kommt noch, dass sie einen ziemlich gesunden Eindruck gemacht hat.

Entdeckt hat die Robbe Stefan Vohl vom Beeckerwerther Kanuverein e.V. am Sonntag. Er konnte sie fotografieren, als sie gerade dabei war, einen Fisch zu fangen. Erst vor ca. einem Jahr wurde eine Robbe im Rhein bei Duisburg gesichtet. Auch da zählte Stefan Vohl zu den ersten Sichtern. Ob es sich dabei um das gleiche Tier handelt, ist noch nicht klar, aber eher unwahrscheinlich.