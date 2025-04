Niedrigwasser: Rheinpegel bei unter 2,5 Meter

Betroffen sind bei uns in der Region vor allem die großen Industriebetriebe in Duisburg und Umgebung. Die Industrie- und Handelskammer warnt vor Folgen für die Wirtschaft. Die Güter kurzfristig über Straßen und Schienen zu transportieren sei nicht so ohne weiteres möglich. Aktuell (10.04.) liegt der Pegel an der Messstelle in Duisburg Ruhrort bei 2,43 Meter. Ob der angekündigte Regen in den nächsten Tagen Entspannung bringen wird, ist noch unklar. Vom Rekordniedrigwasser aus dem Jahr 2018 ist der Rheinpegel allerdings noch weit entfernt. Damals sank die Marke auf 1,53 Meter. Die Schifffahrt war komplett zum Erliegen gekommen. Üblicherweise schwankt der Pegel Ruhrort um 4 Meter.