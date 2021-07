REWE in Styrum vergrößert sich

Der REWE-Markt an der Heidestraße in Styrum will sich vergrößern. Dafür wird in den nächsten Tagen das an den Parkplatz grenzende leerstehende Haus abgerissen. Es stehen schon Bauzäune rundherum und seit einigen Tagen laufen vorbereitende Arbeiten für den Abriss.

