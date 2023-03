REWE Lieferservice geht an den Start

1,6 Millionen Haushalte kann REWE im Ruhrgebiet jetzt per Lieferservice versorgen. In diesen Städten wird geliefert: Oberhausen, Mülheim, Bochum, Essen, Bottrop, Duisburg, Dortmund, Witten, Herne, Castrop-Rauxel, im Gelsenkirchener Süden sowie in Hattingen und Herdecke - plus Umland.

So funktioniert die Bestellung: Auf rewe.de/shop oder in der App geben wir unsere Postleitzahl ein und wählen "Lieferservice" aus. Dann können wir ein passendes Zeitfenster auswählen und unseren Warenkorb individuell zusammenstellen. Der Mindestbestellwert liegt hier im Ruhrgebiet bei 35 Euro. Neukunden zahlen keine Liefergebühren, danach bezahlen sie, je nach Warenkorbgröße und Zeitfenster zwischen 0 und 5,90 Euro.