Nach Verzögerungen endlich Baustart in Styrum

Am REWE-Markt an der Heidestraße in Styrum sind Arbeiten für einen Neubau losgegangen. Der Markt vergrößert sich. Am Standort gibt es auch Aldi, dm, Trinkgut und Fressnapf. Deshalb hat sich der Bereich in den letzten Jahren zu einem begehrten Nahversorgungszentrum entwickelt.

© Martin Möller / Funke Foto Services (2022)