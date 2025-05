Heidestraße: Fehlende Markierungen kommen bald

Die Stadt Mülheim macht Hoffnung, dass die Fahrbahn der Heidestraße in Styrum noch in diesem Monat endgültig fertig wird. Die Stadt ist in dieser Sache aktuell mit der zuständigen Baufirma in Kontakt, hat uns eine Sprecherin auf Nachfrage gesagt. Gut ein halbes Jahr nach Einbau der neuen Fahrbahndecke fehlen auf der Heidestraße bis heute die Markierungen auf der Fahrbahn. Auch die Schutzstreifen für Radfahrer, die es bislang in der Straße gab, sind noch nicht wieder vorhanden.

© Geonetzwerk.metropoleRuhr / Regionalverband Ruhr (2022)