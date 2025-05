Fahrbahnreparatur: Drei kurzzeitige Baustellen

Morgen (13.5.) starten dann Arbeiten auf dem Nelkenweg. Dort wird bis Donnerstag (15.5) zwischen Hausnummer 48 und der Saarner Straße die Fahrbahndecke in Teilbereichen erneuert. Dafür wird der Nelkenweg von beiden Seiten kommend zur Sackgasse. Die Einbahnstraßenregelung wird für die Bauarbeiten aufgehoben. Ab Mittwoch wird dann auch die Fahrbahn auf der Straße An der Rennbahn repariert. Gearbeitet wird zwischen Hausnummer 40 und der Duisburger Straße, sagt die Stadt. Dafür wird die Straße An der Rennbahn von beiden Seiten kommend bis einschließlich Freitag (16.5.) zur Sackgasse.