REWE in Styrum kann bald mit Bauarbeiten beginnen

Am Standort an der Heidestraße haben die Kunden eine größere Auswahl an Geschäften: Neben dem REWE-Markt gibt es dort noch dm, Aldi Süd, und den Getränkemarkt "trinkgut". Das hat der Betreiber des REWEs zum Anlass genommen, einen Neubau zu planen, der die einzelnen Geschäfte für alle erreichbarer macht. Das an den Parkplatz grenzende leerstehende Haus und das REWE-Lager wurden dafür bereits abgerissen.

Nun soll der Supermarkt mit aktuell 1.550 Quadratmetern auf rund 2.100 Quadratmeter ausgebaut werden - 400 Quadratmeter davon sind für den integrierten Getränkemarkt vorgesehen. Der Rücken des neuen Supermarkts soll später an die Heidestraße grenzen. Links neben der Tankstelle bleibt eine Zufahrt zum REWE-Markt bestehen. Nicht nur die Fläche des Marktes soll sich vergrößern, auch das Angebot für die Kunden: Unter anderem soll es mehr "Bio-Produkte" geben sowie eine Lotto-Annahmestelle und Blumen. Ansonsten können Kunden die Einfahrt zu den Parkplätzen von Aldi und dm nutzen. Durch den Umbau entstehen auch neue Arbeitsplätze.

Grund für die Verzögerung der Bauarbeiten war die fehlende Baugenehmigung. Die sollte eigentlich schon viel früher vorliegen, die Stadt Mülheim habe aber länger gebraucht, so Geisler, der Betreiber des REWE-Marktes. Anfang 2023 können die Bauarbeiten dann starten, veranschlagt sind zunächst neun Monate. Nach dieser Planung wäre der neue REWE dann im September 2023 fertig.