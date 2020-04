Revision nach Urteil wegen der Gruppenvergewaltigung

Der mutmaßliche Haupttäter der Gruppenvergewaltigung in Mülheim hat Revision eingelegt. Das hat uns das Landgericht Duisburg bestätigt. Das Gericht hatte entschieden, dass der 15-Jährige für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis muss. Das will der Verteidiger nicht akzeptieren. Vorerst bleibt der Junge in U-Haft.

