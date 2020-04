Landgericht Duisburg fällt Urteil nach Gruppenvergewaltigung

Heute hat es ein Urteil im Prozess um eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Mülheim gegeben. Einer der drei angeklagten Bulgaren im Alter von 15 Jahren muss für zweieinhalb Jahre in Haft, die anderen beiden für vier Wochen in Dauerarrest. Außerdem dürfen sie sich die nächsten drei Jahre nichts zu schulden kommen lassen.

