Urteil gegen Haupttäter jetzt rechtskräftig

Das Gericht hatte im April entschieden, dass der 15-Jährige für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis muss. Im letzten Sommer sollen insgesamt fünf Jungen eine 18-Jährige in ein Waldstück in Mülheim gelockt und dort vergewaltigt haben. Zwei Jungen mussten für vier Wochen in Dauerarrest. Für die anderen beiden Jungen wurden die Verfahren eingestellt, weil sie damals erst 12 Jahre alt waren.