Gruppenvergewaltigung: Jugendliche bestreiten die Tat

In der Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg wollen die Jugendlichen schweigen. Die drei Angeklagten Bulgaren im Alter von 14 und 15 Jahren sollen letztes Jahr im Sommer eine 18-Jährige in einem Waldstück in Mülheim vergewaltigt haben. Mit dabei waren auch zwei Zwölfjährige. Sie sind zu jung, um vor Gericht zu kommen. Ihre Verfahren wurden eingestellt.