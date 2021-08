Rettungsring der Moornixe gefunden

Die Mitglieder des Mülheimer Vereins "4330hilft" und viele Freiwillige waren am Wochenende wieder fleißig. Nach der großen Aufräumaktion nach dem Ruhr-Hochwasser am letzten Wochenende, haben sie am Samstag erneut angepackt - und zwar bei Bauer Kamann in den Styrumer Ruhrauen.

© 4330hilft