Rave gegen Rechts in Essen
Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 11:26
Am Wochenende (6.9.) ist in Essen ein Rave gegen Rechts geplant. Unter dem Motto "Bass gegen Hass" wollen zahlreiche Menschen mit Begleitung von DJs auf Musikwagen durch die Straßen ziehen.
Im letzten Jahr bei der Premiere waren 5.000 Leute dabei. Start ist Samstag um 16 Uhr am Hauptbahnhof. Die Strecke führt von dort aus über 5 Kilometer bis in den Stadtteil Frohnhausen. Aufgerufen haben mehrere Essener Initiativen gegen Rechts. Der Termin eine Woche vor der Kommunalwahl wurde ganz bewusst gewählt, heißt es.