Rave gegen Rechts in Essen

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 11:26

Am Wochenende (6.9.) ist in Essen ein Rave gegen Rechts geplant. Unter dem Motto "Bass gegen Hass" wollen zahlreiche Menschen mit Begleitung von DJs auf Musikwagen durch die Straßen ziehen.

© Uwe Ernst / FUNKE Foto Service

Im letzten Jahr bei der Premiere waren 5.000 Leute dabei. Start ist Samstag um 16 Uhr am Hauptbahnhof. Die Strecke führt von dort aus über 5 Kilometer bis in den Stadtteil Frohnhausen. Aufgerufen haben mehrere Essener Initiativen gegen Rechts. Der Termin eine Woche vor der Kommunalwahl wurde ganz bewusst gewählt, heißt es.

