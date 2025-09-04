Rave gegen Rechts in Essen

Im letzten Jahr bei der Premiere waren 5.000 Leute dabei. Start ist Samstag um 16 Uhr am Hauptbahnhof. Die Strecke führt von dort aus über 5 Kilometer bis in den Stadtteil Frohnhausen. Aufgerufen haben mehrere Essener Initiativen gegen Rechts. Der Termin eine Woche vor der Kommunalwahl wurde ganz bewusst gewählt, heißt es.