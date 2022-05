Rauch in Mehrfamlienhaus

Die Einsatzkräfte hatten vor Ort auch Rauch in einer Erdgeschosswohnung festgestellt. Ein Bewohner der Wohnung wurde von der Feuerwehr ins Freie gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Was den Rauch in dem Mehrfamilienhaus verursacht hat, ist noch nicht bekannt. Die Hildegardstraße musste für die Rettungseinsatz für ca. eine halbe Stunde gesperrt werden.