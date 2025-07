Tödlicher Badeunfall in der Ruhr

Nach einem Sprung in die Ruhr in Mülheim ist am Abend eine Frau ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr war die 43-Jährige zusammen mir ihrem Partner von der Schloßbrücke aus in die Ruhr gesprungen. Anschließend war sie nicht wieder an die Wasseroberfläche gekommen.

© EKH-Pictures - stock.adobe.com