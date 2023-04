Radfahrer kritisieren zugeparkte Radwege

Unsere Stadt bekommt dabei die Gesamtnote 4,2. Im Jahr 2020 war es noch die Schulnote 4,1. rund 730 Radfahrer haben bei der Umfrage mitgemacht. Sie bemängeln vor allem, dass Radfahrer an Baustellen nur schlecht vorbeigeführt werden und vor allem, dass zugeparkte Radwege in ihren Augen nicht oder zu wenig kontrolliert werden. Lob gibt es aber auch. Gute Noten gibt es z.B. dafür, dass vergleichsweise viele Fahrräder ausgeliehen werden können und das Stadtzentrum gut erreicht werden kann. Bei der 10. Ausgabe der bundesweiten Befragung haben laut ADFC rund 245.000 Fahrradfahrer teilgenommen, so viele wie noch nie.