Püngel & Prütt macht zu

In der Corona-Pandemie musste zum Beispiel das Café geschlossen werden, Workshops konnten nicht stattfinden und die Umsätze brachen ein. Jetzt am Samstag (10.9.) veranstaltet der Unverpacktladen ein Abschiedsfest. Zwischen 14 und 20 Uhr gibt es Musik, Rabattaktionen, einen Secondhandstand sowie Speisen- und Getränke. Püngel & Prütt hatte im Januar 2020 am Löhberg eröffnet. Der Unverpacktladen will noch bis mindestens Ende September weitermachen. Ein genaues Datum für die Schließung steht noch nicht fest.