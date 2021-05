Prominenter Namensgeber

Mülheim hat ab sofort eine "Theo-Wüllenkemper-Straße". Sie befindet sich in Menden-Holthausen in einem Neubaugebiet, das unmittelbar an den Flughafen Essen/Mülheim grenzt. Sie erinnert an den Luftfahrtunternehmer Theodor Wüllenkemper (1925-2012).

