Programm für Tag der Trinkhallen steht

Bekannte Kabarettisten wie Kai Magnus Sting treten auf. Einer der Kuratoren, die das Programm zusammengestellt haben, ist das Oberhausener Urgestein Hajo Sommers, der für die Sparte Kleinkunst zuständig ist. An vielen Buden quer durchs Ruhrgebiet wird es auch um König Fußball gehen. Zum ersten Mal dabei ist die Sparte "Interkultur", die die kulturelle Vielfalt der Region zeigen soll. Außerdem gibt es noch die Sparten Musik und gemischte Tüte. In Mülheim feiert zum Beispiel die Bude Davood Eskandar auf der Heinrichstraße 26 mit, sie bietet Tango, Jazz und arabische Musik. Und auch das Büdchen 73 auf der Aktienstraße und der Daisy Kiosk an der Straße Hagdorn 18 sind dabei.

Alle Budenbetreiber können sich noch bis zum 22. Juli anmelden. Eine Übersicht der teilnehmenden Trinkhallen findet ihr auf www.tagdertrinkhallen.ruhr Die Betreiber empfehlen am 17.8. eine Büdchen-Tour mit dem Fahrrad zu machen. Dafür haben die Veranstalter extra verschiedene Radrouten ausgearbeitet. Die findet ihr auch auf der Webseite. Der Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet hat mittlerweile Kultstatus. Damit sollen die Buden als immaterielles Kulturerbe und besonderer Ort des Miteinanders im Pott geehrt werden. Denn Buden gehören genauso zum Ruhrgebiet wie Halden, Fördertürme und Bolzplätze, so die Veranstalter.