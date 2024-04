Programm für Extraschicht steht

Die Veranstalter versprechen gleich mehrere Drohnenshows, Höhenfeuerwerke, Akrobatik und Feuershows. Die Zeche Ewald in Herten öffnet sonst verschlossene Räume und Wege im Rahmen einer Lost Places-Führung. Außerdem sind in diesem Jahr einige neue Spielstätten dabei, wie die Margarethenhöhe in Essen und das evo-Heizkraftwerk I in Oberhausen. An vielen Orten gibt es Tanz und Musik. Tickets für die Extraschicht gibt es ab heute (19.4.) für 20 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse kostet ein Ticket 24 Euro. Die Nutzung der zahlreichen Shuttle-Busse ist inklusive.