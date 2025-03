Extraschicht 2025: Spielorte stehen fest

So öffnet die Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen oder der alte Speicher100 in Dortmund. Nach einer Pause sind auch wieder das Bergbaumuseum in Bochum, das Kreativquartier Lohberg in Dinslaken oder der Duisburger Innenhafen dabei. Ein Großteil des Events wird aber an Stamm-Orten laufen, z.B. im Oberhausener Gasometer oder im Mülheimer Aquarius Wassermuseum. Die einzelnen Spielorte öffnen wieder von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts. Das genaue Programm der Extraschicht wird noch bekannt gegeben. Tickets gibt es schon jetzt zum Frühbucherpreis von 15 Euro zu kaufen.