Der Aquarius ist "Local Hero"

Der Aquarius Wasserturm in Styrum steht eine Woche lang besonders im Blick. Der Turm ist als Local Hero ausgewählt worden. Anlässlich des 25jährigen Jubiläums der Route Industriekultur genießen in diesem Jahr die 27 sogenannten Ankerpunkte jeweils für eine Woche besondere Aufmerksamkeit. In der Woche vom 30. September bis 6. Oktober ist es der Aquarius.

© RWW