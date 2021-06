Polizist nach Faustschlägen verurteilt

Damals war der Polizist zusammen mit einer Kollegin zu einem Fall von häuslicher Gewalt am Hans-Böckler-Platz in der Innenstadt gerufen worden. Dort geriet er mit einem Mann in Streit. Nachdem dieser gefesselt worden war, soll der Polizist ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. In der Verhandlung gab er an, der Mann habe die Befragung der Wohnungsinhaberin immer wieder lautstark gestört. Er sei schließlich mit der Situation überfordert gewesen. Die Kollegin des Polizisten hatte ihn lange Zeit gedeckt und zu dem Vorfall falsche Aussagen gemacht. Sie war bereits Ende März zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.