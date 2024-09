Mutmaßlicher Betrug auf Parkplatz landet vor Gericht

Sie sollen die Betreibergesellschaft um mindestens 64.000 Euro geprellt haben. Angeklagt ist laut Direktorin des Amtsgerichtes ein 63-Jähriger. Er soll zwischen September 2018 und Oktober 2020 u.a. Urkundenfälschung in gewerblichem Ausmaß begangen haben. Mitangeklagt ist ein 69-Jähriger, der ihm geholfen haben soll. Die Masche funktionierte laut Anklage so: Die Rentner sollen mit einem Kopierer falsche Parkscheine hergestellt und ausgegeben haben. Die Einnahmen sollen sie für sich behalten haben. Der Betreiberfamilie händigten sie am Ende der Woche nur das Geld aus dem Verkauf der offiziellen Tickets aus. Aufgeflogen war der mutmaßliche Betrug erst, als sich einer der Angeklagten während eines Streits verplapperte. Im November soll der Prozess fortgesetzt werden.