Feuerwehr löscht brennenden Müllbehälter

Die Feuerwehr musste am Abend zu einem der Hochhäuser am Hans-Böckler-Platz ausrücken. Um kurz nach 21 Uhr war dort ein Müllsammelbehälter in Brand geraten. In der Folge war sehr viel Rauch durch ein Treppenhaus gezogen, sagt die Feuerwehr.

© benekamp - Fotolia