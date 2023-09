Lebensgefährlich verletzten Polizisten geht es besser

Mittlerweile konnte er schon die ersten Reha-Übungen machen, heißt es. Ende Juni hatte der Polizist einen Autofahrer kontrollieren wollen, der seinen Gurt nicht angelegt hatte. Der Fahrer flüchtete zunächst. Als die Polizei ihn in einer Sackgasse stoppte, gab er Gas, überfuhr den 39-Jährigen und schleifte ihn mehrere Meter mit. Der Essener Polizist schwebte sechs Wochen lang in Lebensgefahr. Der Angreifer sitzt weiter in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.