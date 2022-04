Polizeistiftung unterstützt Mutter aus Saarn

Der Ehemann der Saarner Mutter war vergangene Woche auf der A 3 bei Hilden tödlich verunglückt ist. „Wir können das Unglück leider nicht ungeschehen machen, wollen aber mit der Soforthilfe der Familie schnellstmöglich zur Seite stehen, um nun durch den Unfall verursachte Mehrkosten aufzufangen“, erklärte der Kuratoriumsvorsitzende Thomas Weise das schnelle Handeln der Stiftung. „Wir werden auch in den nächsten Wochen für die junge Familie da sein, wenn weitere Hilfe benötigt wird“, so Weise weiter. Wer im Fall der jungen Mutter aus Saarn oder in anderen ähnlichen Fällen helfen möchte, kann Geld an die Polizeistiftung spenden. Den Kontakt gibt es hier