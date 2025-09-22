Polizeihubschrauber über Mülheim

Über Mülheim war am Samstagmittag über Stunden ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz gewesen. Grund war die Suche nach einem vermissten Mädchen aus Leverkusen, sagt die Polizei. Demnach hatte es Hinweise gegeben, wonach sich die 13-Jährige in Mülheim aufhalten könnte.

© benjaminnolte - Fotolia