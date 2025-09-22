Polizeihubschrauber über Mülheim
Veröffentlicht: Montag, 22.09.2025 07:15
Über Mülheim war am Samstagmittag über Stunden ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz gewesen. Grund war die Suche nach einem vermissten Mädchen aus Leverkusen, sagt die Polizei. Demnach hatte es Hinweise gegeben, wonach sich die 13-Jährige in Mülheim aufhalten könnte.
Unter anderem über Speldorf war der Polizeihubschrauber am Samstag zu sehen gewesen. Die Suche war gegen 14 Uhr erfolglos abgebrochen worden, sagt ein Sprecher.