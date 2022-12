Polizei veröffentlicht Bilder von Schlägerbande

Nach einem brutalen Überfall im vergangenen Sommer in der Altstadt, hofft die Polizei jetzt auf weitere Hinweise. Sie hat Bilder der Täter veröffentlicht. Am 28.August war ein 28-jähriger Mülheimer an einer Bushaltestelle von drei Täter zunächst angesprochen und geschlagen und getreten worden. Die Schläger waren anschließend in Richtung Wallstraße geflüchtet. Zu den Fahndungsbildern der Polizei geht es hier





© Heiko Kverling - Fotolia