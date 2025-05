Fotofahndung nach Reizgas-Attacke in Menden-Holthausen

Die Mülheimer Polizei erhofft sich durch eine Fotofahndung neue Hinweise auf die Reizgas-Täter aus Menden-Holthausen. Am 15. November vergangenen Jahres waren zwei Unbekannte gegen 5.40 Uhr mit einem gestohlenen Auto an der Straße Schultenberg in einen Zaun gefahren.

© Polizei Essen/Mülheim