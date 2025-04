UPDATE - Tödlicher Fahrradunfall: Zeugen gesucht

In Broich ist am Samstagabend (26.4.) ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Der 43-Jährige war im Bereich zwischen dem Radweg RS1 und der Hochschule Ruhr-West gestürzt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb er noch am Unfallort, sagt die Polizei.

© Antje - stock.adobe.com