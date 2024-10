Festnahmen bei Razzia

Bei einer Razzia gegen Drogenkriminalität sind Spezialkräfte der Polizei in Mülheim, Essen und Duisburg im Einsatz gewesen. In diesen drei Städten sind am gestrigen Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht worden, sagt die Polizei.

